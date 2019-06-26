٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦
Journalist: 1964
رمز الخبر 83370121
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كتائب حزب الله في العراق تصدر بيانا حول "ورشة المنامة"

كتائب حزب الله في العراق تصدر بيانا حول "ورشة المنامة"

بغداد/26حزيران/يونيو/ارنا-اصدرت المقاومة الاسلامية في العراق كتائب حزب الله ،مساء الثلاثاء ، بيانا بشان انعقاد "ورشة المنامة" الداعية للتطبيع مع الكيان الصهيوني وانهاء القضية الفلسطينية.

وذكرت كتائب حزب الله في بيانها، ان "اقسى ما يشعر به الشعب الفلسطيني اليوم هو تبني الحكام العرب لصفقة القرن خدمة للكيان الصهيوني".

واضافت ان "مملكة الوهابية السعودية تقف على راس عرابي صفقة بيع التراب الفلسطيني مستكملة دورها التأمري على الامة الاسلامية".

واوضح البيان، ان "من حق الشعوب التي اكتوت بنار المؤامرات وجرائم العصابات التكفيرية توجيه بنادقها نحو من يقف في صف اعدائها".

واكدت "نقف الى جانب شعبنا الفلسطيني وقضيته المقدسة داعمين لمقاومته المشروعة وانتفاضته التي ستقوض كل صفقات الذل".

واعتبرت ان الواجب الشرعي يتطلب من الشعوب الاسلامية موقفا شجاعا في التصدي لهذه المؤامرات.

وانعقد في العاصمة البحرينية المنامة مؤتمر بدعم امريكي ومشاركة الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية وعلى راسها النظام السعودي من اجل التطبيع مع كيان الاحتلال والقضاء على القضية الفلسطينية من خلال ماتسمى "صفقة القرن" .

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