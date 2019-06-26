كتائب حزب الله في العراق تصدر بيانا حول "ورشة المنامة" لتمرير صفقة القرن

وذكرت كتائب حزب الله في بيانها، ان "اقسى ما يشعر به الشعب الفلسطيني اليوم هو تبني الحكام العرب لصفقة القرن خدمة للكيان الصهيوني".

واضافت ان "مملكة الوهابية السعودية تقف على راس عرابي صفقة بيع التراب الفلسطيني مستكملة دورها التأمري على الامة الاسلامية".

واوضح البيان، ان "من حق الشعوب التي اكتوت بنار المؤامرات وجرائم العصابات التكفيرية توجيه بنادقها نحو من يقف في صف اعدائها".

واكدت "نقف الى جانب شعبنا الفلسطيني وقضيته المقدسة داعمين لمقاومته المشروعة وانتفاضته التي ستقوض كل صفقات الذل".

واعتبرت ان الواجب الشرعي يتطلب من الشعوب الاسلامية موقفا شجاعا في التصدي لهذه المؤامرات.

وانعقد في العاصمة البحرينية المنامة مؤتمر بدعم امريكي ومشاركة الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية وعلى راسها النظام السعودي من اجل التطبيع مع كيان الاحتلال والقضاء على القضية الفلسطينية من خلال ماتسمى "صفقة القرن" .

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