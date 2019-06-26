العراق يدعو بريطانيا للعب دور فاعل لتخفيف التوتر في المنطقة

وذكرت رئاسة جمهورية العراق في بيان لها، ان "برهم صالح عقد، الثلاثاء، جلسة مباحثات مشتركة مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في لندن، وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات في المنطقة، والتأكيد على تكثيف المساعي لنزع فتيل الازمة فيها، كما تناول الجانبان الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتصدي لهذا الخطر الذي يهدد الأمن والسلم العالميين".

وأشار صالح الى "ضرورة ان تلعب الحكومة البريطانية دورا فاعلا في تعزيز استقرار المنطقة وتخفيف حدة التوترات فيها".

من جانبها، أشادت ماي بالسياسة التي ينتهجها العراق بتهدئة الاوضاع على الساحتين العربية والاقليمية، مجددة دعمها للشعب العراقي وحكومته لتحقيق استقراره ونهوضه.

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