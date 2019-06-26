عادل عبدالمهدي: العراق مع الحلول السلمية لإنهاء النزاعات

وقال عبد المهدي، في المؤتمر الصحفي الاسبوعي في بغداد، الثلاثاء، ان "العراق لا يريد أي اجراء تصعيدي في المنطقة، وانه مع الحلول السلمية لإنهاء النزاعات"، مؤكداً" الحاجة الى ثغرة للدخول في المفاوضات ومنع التوترات في المنطقة".

واشار الى ان "واشنطن ابلغتنا بان الطائرات (المسيرة) التي استهدفت منشات سعودية انطلقت من العراق"، لافتا الى ان" استخباراتنا العسكرية لم تؤكد ذلك".

وفيما يخص اقليم كوردستان العراق اوضح عبدالمهدي، ان "الحكومة المركزية عازمة على عقد اجتماعات مستمرة مع كردستان لتسوية جميع الملفات العالقة بين الإقليم والمركز".

ولفت الى ان "من واجب الاقليم ان يسلم 250 الف برميل نفط بحسب الموازنة الاتحادية، وعلى الجميع الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية".

انتهى ع ص