ايران وروسيا تمتلكان الارادة لتنفيذ الاتفاقيات وتطوير التعاون بينهما

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد تقي زادة الذي يزور موسكو تلبية لدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على راس وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع وجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية لاجراء لقاءات مع كبار المسؤولين العسكريين الروس ومن الدول الاخرى وكذلك زيارة المعرض الدولي العسكري 2019 في روسيا.

واضاف نائب وزير الدفاع الايراني في تصريحه، اننا وضمن المشاركة في مراسم افتتاح المعرض الدولي العسكري الروسي سنلتقي عددا من وزراء ومسؤولي الدول الزائرة ومن المقرر ان نجري محادثات مع مسؤولي وزارة الدفاع الروسية للبحث حول الاتفاقيات والقضايا التي نتباحث بشانها دوما كما سنتدارس الخطط والاجراءات المشتركة المدرجة في جدول الاعمال.

واوضح العميد تقي زادة بان لايران وروسيا نقاطا مشتركة ممتازة واضاف، لقد كان لنا اليوم (امس الثلاثاء) لقاء مع وزير الدفاع الروسي ويبدو ان الخطط تمضي الى الامام وفق البرنامج المحدد له وانا شخصيا متفائل باستمرار هذه الوتيرة.

وقال، سنتابع خلال الزيارة مسالة التقدم الحاصل في الانشطة السابقة علما بان الطرفين يمتلكان العزم والارادة الجيدة لمتابعة الامور وفق البرنامج والجدول الزمني المحدد.

يذكر ان المعرض الدولي العسكري الروسي الخامس افتتح امس الثلاثاء بمشاركة اكثر من 100 دولة في منطقة "باتريوت بارك" التي تقع على بعد 50 كم الى الغرب من موسكو.

وتشارك في المعرض اكثر من 600 شركة حكومية وخاصة ناشطة في مجال انتاج الاسلحة من 100 دولة في العالم لعرض احد نتاجاتها.

انتهى ** 2342