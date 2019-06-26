٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤
Journalist: 1868
رمز الخبر 83370143
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مساعد رئيس الجمهورية:

ميناء جابهار يحظى باهمية استراتيجية للتنمية الاقتصادية في البلاد

ميناء جابهار يحظى باهمية استراتيجية للتنمية الاقتصادية في البلاد

جابهار / 26 حزيران / يونيو /ارنا- اكد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان بان ميناء جابهار يحظى باهمية استراتيجية للتنمية الاقتصادية في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) والبلاد بصورة عامة وبامكانه ان يؤدي دورا مهما في الصادرات والانتاج.

وخلال زيارته التفقدية التي قام بها الثلاثاء للمشاريع قيد التنفيذ في منطقة جابهار الحرة قال نهاونديان، ان جابهار ميناء يحظى بطاقات عالية وموقع مناسب للصادرات والواردات وبامكانه ان يؤدي دورا في طريق النقل الدولي.

واضاف، ان مشاريع الصلب والبتروكيمياويات قيد التنفيذ حاليا تحقق تقدما جيدا وبامكانها ان يكون لها دور في التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة وتوفير فرص العمل فيها.

واشار نهاونديان الى الاستثمارات الخارجية وضرورة تسهل الامور في هذا المجال وقال، ان تنمية التجارة بين ايران والدول الاخرى خاصة الجارة مثل باكستان وافغانستان امر ضروري للتنمية الاقليمية.

انتهى ** 2342

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