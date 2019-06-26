ميناء جابهار يحظى باهمية استراتيجية للتنمية الاقتصادية في البلاد

وخلال زيارته التفقدية التي قام بها الثلاثاء للمشاريع قيد التنفيذ في منطقة جابهار الحرة قال نهاونديان، ان جابهار ميناء يحظى بطاقات عالية وموقع مناسب للصادرات والواردات وبامكانه ان يؤدي دورا في طريق النقل الدولي.

واضاف، ان مشاريع الصلب والبتروكيمياويات قيد التنفيذ حاليا تحقق تقدما جيدا وبامكانها ان يكون لها دور في التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة وتوفير فرص العمل فيها.

واشار نهاونديان الى الاستثمارات الخارجية وضرورة تسهل الامور في هذا المجال وقال، ان تنمية التجارة بين ايران والدول الاخرى خاصة الجارة مثل باكستان وافغانستان امر ضروري للتنمية الاقليمية.

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