آية الله رئيسي: السلطة القضائية تؤدي دورا مهما في كسب ثقة الشعب وتجسيد فاعلية الدولة

وفي كلمته التي القاها الثلاثاء خلال الملتقى العام للسلطة القضائية قال آية الله رئيسي، ان دور السلطة القضائية في كسب ثقة الشعب وتجسيد فاعلية الدولة مهم جدا وينبغي ان يشعر الجميع بان جهاز القضاء جهاز شعبي ومكافح للفساد ويفكر ويعمل ثوريا.

وفي جانب اخر من حديثه اكد رئيس السلطة القضائية الايرانية بان ظروفنا اليوم جيدة جدا رغم كل التهديدات والضغوط المعادية وان كل ما اردناه قد تحقق في ظل عزة واقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية وتوجيهات سماحة قائد الثورة.

واضاف، انه لو انجزت الاعمال بروح ثورية فان البلاد ستمضي ببركة دماء الشهداء في طريق الشموخ والتقدم.

واعتبر رئيس السلطة القضائية الايرانية مستقبل البلاد بانه باعث على الامل ومشرق جدا وستمضي يوما بعد يوم في طريق النمو والتقدم.

انتهى ** 2342