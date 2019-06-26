مفكر جزائري : امريكا منزعجة من ايران لانها لا تخضع لغطرستها

وعلى هامش المؤتمر الدولي للقدرات الاستراتيجية لتعاليم الاسلام في تحقيق التعايش السلمي الذي عقد في جامعة طهران امس الثلاثاء ، اعتبر ان زواقة ورشة المنامة هي أخر ورقة تلعبها القوى الكبرى لترويج لصفقة القرن، مؤكدا ان هذه الصفقة فشلت من خلال الرفض الشعبي لها في كل الدول العربية والاسلامية .

واضاف ان الجزائر يدعم القضية الفلسطينية دائما وكل رؤساء الجمهورية الذين مروا الحكم في الجزائر وان كنا نختلف معهم الا انهم وقفوا مع القضية الفلسطينية ودعموها سياسيا وماليا .

واكد المفكر الجزائري ان نشر ثقافة العيش المشترك والاحترام المتبادل واعادة النظر في المنظومة التربوية والتعليمية لتعليم الاجيال والتواصل الانساني ضروري لتحقيق التعايش السلمي والامن والسلام في العالم.

وقال زواقة ان ظهور جماعة داعش الارهابية نتيجة طبيعية لسوء فهم القران الكريم والتراث الاسلامي لانه تستغله القوى الكبرى من اجل تفكيك المعاني الاسلامية لهذا يجب نشر ثقافة العيش المشترك والاحترام الاخر لسد طريق امام التيارات المتطرفة مثل داعش.

واضاف ان سوء الفهم في الاجتهادات الدينية والخلط بين الحق والباطل والخطأ والصواب اوجد العراقيل امام التعايش السلمي.

وفيما يتعلق بدور الجامعيين والاكاديميين وعلماء الدين في تحقيق التعايش السلمي قال ان لهم دور اساسي في نشر ثقافة العيش المشترك من خلال دعوة الامة الى الالتفاف نحو الكليات والاصول وربطها باهدافها ومنها قضية الانسان وفلسطين.

وبخصوص الازمة اليمنية قال انها قضية يجب ان يحلها اليمنيون في بعضهما البعض ولايحق التدخل الاجنبي من اي جهة و ينبغي التوجه الى صناديق الاقتراع واجراء الانتخابات بعيدا عن التجاذبات السياسية والتدخل الاجنبي، مبينا ان انشاء لجنة انتقالية حيادية للاشراف على الانتخابات ثم بعد ذلك الاتفاق على الدستور الجديد لابد ان تكون هناك رؤية للعيش المشترك بين كل الطوائف اليمنية.

واشار الاستاذ الجزائري الى الفرقة بين المسلمين وقال يمكن الرجوع الى القرآن الكريم الذي سمانا مسلمين.. نحن لسنا شيعة ولا سنة بل نحن مسلمون ونستطيع ان نتجاوز الخلافات لانها سياسية وليست دينية لكن استغلها السياسيون عبر التاريخ لهذا يجب ايجاد طبقة من النخبة العلمية والاستثمار في الكليات والاصول التي تجمعنا.

واعتبر زواقة التكفير نتيجة لسوء الفهم الاسلامي والاضطراب في المفهوم الاخر لهذا علينا تقديم صورة حقيقية عن الاسلام الاصيل.

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