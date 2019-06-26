مسؤول بالاوقاف الكويتية: أمريكا تستغل الفرقة بين المسلمين لمحاربتهم

وعلى هامش المؤتمر الدولي الاول للقدرات الاستراتيجية لتعاليم الاسلام في تحقيق التعايش السلمي بجامعة طهران اشار العازمي امس الثلاثاء الى ان العالم الاسلامي كان في يوم من الايام القوة العظمى الوحيدة في العالم كحالة أمريكا الراهنة مؤكدا على ضرورة التسامح بين المسلمين وغير المسلمين والبعد عن التطرف وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لاثارة الفتن والخلافات بين المسلمين.

واعرب المسؤول الكويتي عن امله بان يعزز التعاون والتضامن بين الدول الاسلامية عبر اقامة مثل هذه المؤتمرات مضيفا : ان وجود الخلافات امر طبيعي لكن لو كبرناها ستشعل الفتن كما لو نصب الزيت على النار.

واكد على مواجهة الاعداء بسلاح العلم وهو انفع السلاح وضرورة التفريق بين الكفار والمنافقين لان الكفار يقاتلون بالسلاح والمنافقين بالعلم معتبرا ان عدم الحرية في ابداء الراي هي من العراقيل امام تحقيق التعايش السلمي لانه لو كتم ونشر فكرة سرية سوف ينجذب معه الجهال لكن لو اعطي له الحرية في طرح افكاره ثم رد عليها بالعلم والحكمة لقتلت في مهدها.

واشاد العازمي باستضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية هذا المؤتمر واعتبر دور العلماء المشاركين بانه هام جدا في نشر اطروحة التسامح ومحاربة الافكار المتطرفة ورفض الشبهات لاهل الغلو مؤكدا لو طبقنا الاسلام بصورته الصحيحة لكنا دعاة بافعالنا قبل اقوالنا.

واعتبر العلاقات الايرانية والكويتية ممتازة جدا وهذا الامتياز يتمثل في تبادل الثقافات والمحبة والتسامح والاحترام المتبادل.

انتهي** ۱۴۵۳**۱۰۴۹