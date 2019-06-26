انطلاق أعمال اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية الآسيوية في اصفهان

الجمعية البرلمانية الآسيوية، باعتبارها أكبر جمعية بعد الاتحاد البرلماني الدولي IPU، على المستوى الإقليمي والقاري، تضم 56 برلمانا ، منها 42 عضو دائم و 14 دولة مراقبة.

ويستمر اجتماع اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية الآسيوية المعنية بالشؤون السياسية حتى يوم غد الخميس في أصفهان، بمشاركة ممثلين عن دول آسيوية مثل إيران وأفغانستان وبنغلاديش وكمبوديا وقبرص وإندونيسيا والعراق والأردن ولبنان وباكستان وسوريا وتركيا وفيتنام وقطر.

وقال الامين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية، ان هذا الاجتماع يضم العديد من البنود المهمة على جدول أعماله، بما في ذلك ثمانية مشاريع قرارات يناقشها الأعضاء، وسيتم الموافقة عليها في نهاية المطاف، والتي يجب التصديق عليها بعد موافقة المجلس التنفيذي للجمعية في تركيا، وستوافق عليها الجمعية العامة للجمعية الآسيوية. في نهاية هذا العام، بعد نقل رئاسة الجمعية من تركيا إلى باكستان.

وأضاف محمد رضا مجيدي: تضم الجمعية أربع لجان ثقافية - اجتماعية واقتصادية والتنمية المستدامة و السياسية والإدارية والمالية ، والتي ستعقد في العام الرابع للجنة.

تعد اللجنة السياسية البرلمانية الآسيوية إحدى أهم اللجان في الجمعية، وقد اعتمدت عددا من القرارات بشأن القضايا الآسيوية ، بما في ذلك تعزيز السلام والحكم الرشيد والممارسات البرلمانية الفعالة والازدهار من خلال الصداقة والتعاون.

الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) هي مؤسسة برلمانية مشتركة تأسست عام 1889 من قبل فريدريك بيسي الفرنسي وراندال كريمر البريطاني . كان هذا أول منتدى دائم للمفاوضات السياسية متعددة الأطراف. في البداية، كانت مخصصة للبرلمانيين، ولكنها أصبحت فيما بعد منظمة دولية لمختلف البرلمانات في مختلف البلدان.

إن البرلمانات الوطنية لـ 178 دولة، عضوة في الاتحاد البرلماني الدولي و 12 لجنة برلمانية إقليمية هي أعضاء منتسبون. هذه المؤسسة لها مراقب دائم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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