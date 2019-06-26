استاذ تركي: العالم الاسلامي بحاجة الى اتفاق للتعايش والتسامح

وعلى هامش"المؤتمر الدولي الاول للقدرات الاستراتيجية لتعاليم الاسلام في تحقيق التعايش السلمي بجامعة طهران اضاف كاناريا في تصريح خاص لمراسل ارنا ان الاكاديميين وعلماء الدين المشاركين في المؤتمر من شتى الدول يعلنون افكار ووجهات نظرهم حول الاتفاق السلمي.

واشار الى ان هناك خلافات بين الشعوب المسلمة وغير المسلمة لكن الدين الاسلامي يؤيد فكرة التعايش والتسامح ليس فقط بين المسلمين بل بين كل ابناء البشر ونحتاج اليوم الى العمل بالتعاليم الاسلامية لنعيش عيشة سليمة وخالية من الخلافات، معتبرا الرجوع الى المصادر الرئيسية وهي القرآن الكريم والاجماع افضل وسيلة لحل الخلافات بين المسلمين .

واشاد بمبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية استضافة هذا المؤتمر الذي يهدف الى تحقيق فكرة السلام وتبادل الاراء بين العلماء والاكاديميين معتبرا ان اقامة المؤتمر الدولي لتعاليم الاسلام في تحقيق التعايش السلمي خطوة ذات قيمة معربا عن امله بان تسفر قراراته عن نتائج ايجابية للعالم الاسلامي خاصة تعزيز الوحدة والتضامن بين المسلمين.

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