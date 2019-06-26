ايران تقدم۳ آلاف و۷۵۷ شهيد و۱۲ الف جريح في مجال مكافحة المخدرات

وأضاف محمد مسعود زاهديان في مقابلة مع وكالة أنباء إرنا ، ان جهود الشرطة منصبة على استخدام القدرات والتكنولوجيا الحديثة، والتي بالطبع هناك قيود امام الوصول إلى بعض هذه المعدات بسبب الحظر والاستخدامات التي يدعون أنها مزدوجة، الا انه ورغم هذه المصاعب حاولنا توفير المعدات اللازمة لشرطة مكافحة المخدرات.

واشار الى ان قوات مكافحة المخدرات في ايران اصبحت تشبه مصارعا يقاتل على الحلبة وهو مقيد اليدين والرجلين، بحيث يفرض الحظر الكثير من القيود عليها.

وقال زاهدیان: ان الشرطة الإيرانية هي شرطة ذكية تنشط وفقا لنوع التهديدات، لكن في الوقت نفسه، هناك قيود على التمويل والإمدادات، وبسبب الحظر نحن مجبرون على شراء بعض المعدات أغلى من أسعارها الحقيقية.

واضاف رئيس شرطة مكافحة المخدرات : هذه الاشكاليات والنقائص، وخاصة في قطاع المعدات والتكنولوجيا، سوف تؤثر بشكل طبيعي على جودة وسرعة ودقة قوات مكافحة المخدرات وستزيد من تكاليف الشرطة الإيرانية، مؤكدا أن تأثير الحظر على إيران في مجال مكافحة تهريب المخدرات سيطال أوروبا.

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