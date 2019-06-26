دبلوماسي باكستاني سابق: توجهات إيران بشان التطورات بالخليج الفارسي سلمية

وأضاف "رستم شاه مهمند" في مقابلة مع إرنا يوم الأربعاء: إن إيران لا تسعى أبدا إلى زيادة التوترات والاضطرابات في المنطقة ، لكن الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تسعى إلى التوتر.

وصرح : لم تتخذ إيران أي خطوات لتفاقم التوترات في المنطقة، وان اسقاطها طائرة التجسس الأمريكية المسيرة كان بسبب خرقها للمجال الجوي، مشيرا إلى مواقف البيت الأبيض العدوانية، بعد اسقاط الطائرة الامريكية بدون طيار.

وقال الخبير الإقليمي : يتعين التخلي عن استخدام خيار المواجهة، وإلا فإن أي نزاعات جديدة في المنطقة ستكون كارثية، مشددا على تعاون إيران وأعضاء الاتفاق النووي الآخرين للمساعدة في الحد من التوتر في المنطقة.

وشدد على أنه يتعين على الدول المتبقية في الاتفاق النووي، وخاصة الأطراف الأوروبية، حفظ الاتفاقية ، ودفع الولايات المتحدة لإنهاء موقفها العدواني تجاه إيران.

وحذر من أنه إذا أجبرت أطراف أخرى، إيران على تبني مواقف متشددة في مضيق هرمز، فإن الاقتصاد العالمي يتعرض للخطر بسبب وقف امدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وقال السفير الباكستاني السابق في كابول، إن الاعضاء الأوروبيين في الاتفاق النووي مع إيران يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم للتوسط والمحافظة على الاتفاق النووي.

وبالإشارة إلى نشر القوات البحرية الأمريكية في المنطقة، أشار إلى أن معظم الأميركيين لا يريدون الحرب مع إيران.

وقال الدبلوماسي الباكستاني الذي انتقد السلوكيات المزدوجة لدونالد ترامب : يجب على الأميركيين أن يكفوا عن النهج العدواني تجاه إيران ، مشدداً على انهاء البيت الأبيض سياساته التبعيضية تجاه ايران.

وأشار إلى أن سلوك الولايات المتحدة هو مثال كامل على الخداع والنفاق؛ فمن ناحية، يدعو ترامب إلى الخروج من أفغانستان ، ومن ناحية أخرى ، يبحث عن صراعات جديدة في المنطقة.

ووصف الدبلوماسي الباكستاني سلوك ترامب بأنه غير واضح، وقال إنه مادام بولتون وبومبيو يقفان إلى جانب ترامب ، يجب أن نتوقع أي سلوك.

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