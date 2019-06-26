بدأ التعاون الإيراني الأوروبي في إدارة الموارد المائية

وقال فرهاد يزدان دوست اليوم الأربعاء، في إشارة إلى اجتماعات عديدة مع قطاع المياه بالاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية في إيران، إن الاتحاد الأوروبي بدأ التعاون مع وزارة الطاقة في إدارة الموارد المائية الإيرانية.

وأضاف، ان عدة اجتماعات عقدت حتى الان بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي في قطاع المياه، ودبلوماسين من سفارة ألمانيا وفنلندا والنمسا ومسؤولين في قطاع المياه ووزارة الطاقة ووزارة الخارجية ومؤسسة حماية البيئة، في اطار هذا التعاون وتم ابلاغ خبراء الاتحاد الاوروبي بأولويات وتحديات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وصرح مستشار وزير الطاقة في الشؤون الدولية، ان اجتماع ختامي سيعقد بمشاركة جميع المسؤولين في قطاع المياه لدراسة الاتفاقيات المستقبلية مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.

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