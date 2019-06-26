قائد الثورة:إيران لن تتراجع أمام الحظر الأمريكي القاسي والإهانات

والتقى قائد الثورة الاسلامية اليوم رئيس ومسؤولي السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية بمناسبة أسبوع السلطة القضائية في إيران.

وخلال هذا اللقاء قال قائد الثورة الاسلامية: عندما تقول وسائل الاعلام الاجنبية لايمكن تركيع ايران فانما يعود ذلك الى 40 عاما مضت من حركة الشعب الايراني وليس بسبب ما حدث خلال شهر او شهرين او ستة أشهر مشددا بان ضغوط الاعداء الظالمين مهما بلغت لن تترك تاثيرا على الشعب الايراني الطامح للعزة والاستقلال والتقدم.

واضاف سماحته ان الثورة الاسلامية انقذت الشعب الايراني من الاذلال واظهرت فيه الهوية الايرانية بخصائصها الإسلامية مؤكدا ان ارادة الشعب تزداد قوة ورسوخا رغم الضغوط.

وتابع اية الله الخامنئي : هناك انتخابات في نهاية هذا العام (الايراني) ، انا متاكد ان الشعب الايراني سيشارك في هذه الانتخابات بحماس كبير رغم الشكوك التي يثيرها البعض حول الانتخابات.

وقال قائد الثورة : ان أكثر الحكومات شرّاً في العالم أي أمريكا التي تتسبب للشعوب بالحروب والنزاعات والغارات طوال التاريخ، بادرت إلى اتهام الشعب الإيراني ذائع الصيت وإهانته مؤكدا ان الشعب الإيراني سيحقق بقوة وجدارة جميع الأهداف التي رسمها .

وشدد قائد الثورة على ضرورة أن يكون إجراء التغييرات في السلطة القضائية ملموسة وان يشعر المواطنون بأن القضاء قد تطور بعد فترة زمنية معقولة.