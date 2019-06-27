مفتي روسي: ايران شوكة حادة في عين الصهيونية العالمية

وعلى هامش المؤتمر الدولي الاول للقدرات الاستراتيجية لتعاليم الاسلام في تحقيق التعايش السلمي بجامعة طهران اشار الشيخ بطه في حديث خاص لمراسلة ارنا الى ان ما يسمى صفقة القرن خيانة وذل وعار، مطالبا المسلمين باتخاذ موقف موحد في دعم ايران لانها تقف امام هذه الصفقة وكل صفقات الذل والخيانة.

واشار الى تقدم ايران الملحوظ في جميع المجالات العلمية والتقنية وخاصة العسكرية حيث كسرت شوكة امريكا باسقاط طائرتها التجسسية المسيرة، معتبرا ذلك فخرا للمسلمين.

واضاف مفتي فولفوغراد ان ايران تملك اليد الطولى في دعم سوريا وانتصارها ضد الارهاب وكذلك دعم غزة وحزب الله في لبنان، رافضا الحظر الامريكي المفروض عليها وقال: الكل يعلم بان هذا ظلم عالمي وغربي على ايران لدعمها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

واكد الشيخ بطة ان المسلمين بحاجة الى التعايش لاننا نعيش زمن الفتن وما جرى في سوريا تم بايدي الجماعات الاسلامية المتطرفة لان المسلمين فقدوا جمال التعايش السلمي بينهم لذلك يجب تعزيز وحدة المسلمين واخذ القواسم المشتركة بنظر الاعتبار.

واضاف ان الاسلام دين المحبة والسلام ويجب ان لا يتحول الدين الى سلاح قاتل لانه الهدف الاساسي منه احلال السلام.

وعقد المؤتمر الدولي الاول للقدرات الاستراتيجية لتعاليم الاسلام في تحقيق التعايش السلمي يوم امس الاربعاء في جامعة طهران بمشاركة عدد كبير من الاساتذة والاكاديميين من انحاء العالم.

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