برلماني عراقي: ورشة المنامة هي بمثابة وعد بلفور ثاني

وعلى هامش المؤتمر الدولي الاول للقدرات الاستراتيجية لتعاليم الاسلام في تحقيق التعايش السلمي بجامعة طهران اكد حسين في حديث خاص لمراسلة ارنا ان الشعب العراقي كله يؤيد الشعب الفلسطيني وقضيته والصمود والمقاومة في غزة وكامل حقوق الفلسطينيين بلا تردد.

وقال النائب العراقي عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني اننا نرفض الاجراءات الامريكية الظالمة ضد ايران خاصة فرض الحصار على الشعب الايراني الذي يهدف الى تدمير اقتصاده، مشيرا الى ان العراق اخذ دعما من ايران في القضاء على جماعة داعش الارهابية مثمنا هذا الدعم ومساهمة ايران في اعادة بناء هذا البلد.

واعتبر عقد مؤتمر للقدرات الاستراتيجية لتعاليم الاسلام في تحقيق التعايش السلمي بانها خطوة هامة في الظروف التي تشهد المنطقة توترات وخلافات .

وقال ان التعايش السلمي اساس للحضارة والنهضة والعمران والتنمية مبينا ان دراسة الموضوع وترسيخه امر اساسي وشرط ضروري لنهضة الامة واستقرارها.

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