٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر 83371222
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برلماني عراقي: ورشة المنامة هي بمثابة وعد بلفور ثاني

برلماني عراقي: ورشة المنامة هي بمثابة وعد بلفور ثاني

طهران/ ۲۶ حزيران/ يونيو/ارنا- قال عضو البرلمان العراقي عن محافظة السليمانية "مثنى امين نادر حسين" ان ورشة المنامة هي مؤامرة كبيرة ضد فلسطين والقدس والامة الاسلامية معتبرا انها بمثابة وعد بالفور ثاني لليهود ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية وخلق جبهة للدفاع عن الكيان الصهيوني.

وعلى هامش المؤتمر الدولي الاول للقدرات الاستراتيجية لتعاليم الاسلام في تحقيق التعايش السلمي بجامعة طهران اكد حسين في حديث خاص لمراسلة ارنا ان الشعب العراقي كله يؤيد الشعب الفلسطيني وقضيته والصمود والمقاومة في غزة وكامل حقوق الفلسطينيين بلا تردد.

وقال النائب العراقي عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني اننا نرفض الاجراءات الامريكية الظالمة ضد ايران خاصة فرض الحصار على الشعب الايراني الذي يهدف الى تدمير اقتصاده، مشيرا الى ان العراق اخذ دعما من ايران في القضاء على جماعة داعش الارهابية مثمنا هذا الدعم ومساهمة ايران في اعادة بناء هذا البلد.

واعتبر عقد مؤتمر للقدرات الاستراتيجية لتعاليم الاسلام في تحقيق التعايش السلمي بانها خطوة هامة في الظروف التي تشهد المنطقة توترات وخلافات .

وقال ان التعايش السلمي اساس للحضارة والنهضة والعمران والتنمية مبينا ان دراسة الموضوع وترسيخه امر اساسي وشرط ضروري لنهضة الامة واستقرارها.

انتهى** ۱۴۵۳**۱۰۴۹

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