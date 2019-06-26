رئيس الجمهورية : ننصح امريكا واوروبا بالعودة الى التزاماتهما حيال الاتفاق النووي

تصريحات الرئيس روحاني هذه، جاءت خلال ترأسه مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، حيث تطرق الى سياسات الحكومة الامريكية المناوئة لايران؛ مبينا ان البيت الابيض بات متخبطا هذه الايام ويطلق تصريحات ومزاعم واهية ومثيرة للسخرية ويلجأ الى سياسات مشينة.

وشدّد على ان الحظر الامريكي استنفذ فاعليته؛ مضيفا ان الجهاز السياسي الامريكي اظهر من خلال حظره الجديد بانه لا يفهم شيئا عن القضايا الدينية.

وتابع روحاني : ان الرئيس الامريكي لاعلم له بشأن عقايد المسلمين وقضايا المرجعية والولاية والقيادة الروحية والفقهية للشعب؛ مضيفا ان الاخير (ترامب) لا يعرف حدوده كما ان ما يدعي به لا اساس له من الصحة، لكنه كشف عن حقيقه للعشب عبر خطوته الاخيرة.

يتبع ...** ح ع