روحاني: ننصح امريكا واوروبا بالعودة الى التزاماتهما حيال الاتفاق النووي

تصريحات الرئيس روحاني هذه، جاءت خلال ترأسه مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، حيث تطرق الى سياسات الحكومة الامريكية المناوئة لايران؛ مبينا ان البيت الابيض بات متخبطا هذه الايام ويطلق تصريحات ومزاعم واهية ومثيرة للسخرية ويلجأ الى سياسات مشينة.

وشدّد على ان الحظر الامريكي استنفذ فاعليته؛ مضيفا ان الجهاز السياسي الامريكي اظهر من خلال حظره الجديد بانه لا يفهم شيئا عن القضايا الدينية.

وتابع روحاني : ان الرئيس الامريكي لاعلم له بشأن عقايد المسلمين وقضايا المرجعية والولاية والقيادة الروحية والفقهية للشعب؛ مضيفا ان الاخير (ترامب) لا يعرف حدوده كما ان ما يدعي به لا اساس له من الصحة، لكنه كشف عن حقيقه للعشب عبر خطوته الاخيرة.

واردف الرئيس روحاني : لقد كان البعض يتساءل انه "عندما يريد الامريكيون المفاوضات، لماذا انتم لا توافقون على ذلك؟!"، كما يدعي هذا المسكين بانه مستعد للتفاوض من دون شرط ويرغب في اجراء مفاوضات مع ايران ويريد للشعب الايراني التقدم الاقتصادي اضافة الى مزاعمه الاخرى.

واضاف : ان الامريكيين انفسهم اظهروا بأن هكذا مزاعم لا اساس لها من الصحة وكاذبة و واهية.

وقال روحاني : لقد بعث هؤلاء رئيس وزراء دولة محترمة تتمتع بمكانة عالية لدى الاوساط السياسية، فضلا عن الشخصية المثقفة لرئيس الوزراء نفسه، لقد بعثوه ليوصل بعض الرسائل الى ايران لكن بالتزامن مع ذلك اعلنوا عن فرضهم الحظر البتروكيمياوي؛ هل يتسق ذلك مع الحكمة والاعراف والسلوك السياسية او اي شيئ اخر؟!

ولفت رئيس الجمهورية الى انه العديد من القادة في العالم اكدّوا له بان تصريحات الرئيس الامريكي هي للإستهلاك الداخلي وليست جديرة بالإهتمام.

وفي معرض الاشارة الى مزاعم ترامب الاخيرة التي اعلن فيها عن "قلقه من حصول ايران على السلاح النووي"، قال روحاني مخاطبا الرئيس الامريكي : لو كنت حقا قلقا بشأن الاسلحة النووية، اذن لماذا لا تتطرق في تصريحاتك الى "اسرائيل" الغاصبة التي تختزن هذا الكمّ الكبير من السلاح النووي؟! بل العكس، اتخذت جانب الصمت حيال ذلك؟ هل ينتابك القلق حقا حول السلاح النووي، الا تعلم بان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل التفتيش حول ايران وهناك قوانين وضوابط خاصة بالحدّ من الانتشار النووي، ونحن ملتزمون بهذه القوانين؟!

وتابع الرئيس الايراني : هل يصح انك قلق من السلاح النووي؟ الا تعلم بفتوى سماحة قائد الثورة الاسلامية الذي حرّم فيها امتلاك السلاح النووي؟!؛ مؤكدا ان هذه المزاعم واساليب طرحها والاهداف التي وراؤها عارية عن الصحة تماما.

وفي جانب اخر من تصريحاته، نوّه روحاني بإسقاط طائرة التجسس الامريكية المسيرة، قائلا : لقد اسقطنا طائرة امريكية من دون طيار باستخدام منظومة الدفاع الجوي والرّادار والصاروخ المصنع محليا، وقواتنا هي التي اطلقت هذا الصاروخ؛ بما يؤكد اننا قادرون على انتاج منظوماتنا الدفاعية.

واضاف، ان ذلك يظهر الانجازات الكبرى التي حققناها طوال السنوات المديدة بعد حرب الثماني سنوات المفروضة ضد البلاد، مما يبعث على الفخر والاعتزاز للجمهورية الاسلامية والشعب والحرس الثوري والجيش و وزراة الدفاع.

واستطرد الرئيس الايراني : لقد تمكّنا من اسقاط طائرة مسيرة عن بعد 50 الف قدم فور اعتدائها واختراقهما لمياهنا الاقليمية، وبعد ان ارسلنا اليها التحذير الاول والثاني متجاهلة ذلك بل استمرت في هذا الاعتداء.

وتابع : ان ذلك مؤشر على اقتدارنا ورؤيتنا الدفاعية؛ فنحن لا نسعى وراء الحرب والمواجهات في المنطقة لكن في الوقت نفسه لن نسمح بان يتم الاعتداء على بلادنا، وفيما اذا تعرضت حدودنا لأي اعتداء فإن ذلك يشكل تجاوزا للخطوط الحمر ونحن صامدون بوجهه.

انتهى ** ح ع