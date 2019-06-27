أكاديمي جزائري : مؤتمر طهران خطوة على طريق تقريب المذاهب الاسلامية

وعلى هامش المؤتمر الدولي للقدرات الاستراتيجية لتعاليم الاسلام في تحقيق التعايش السلمي بجامعة طهران اكد استاذ العقائد والاديان بجامعة الجزائر في حديث خاص لمراسلة ارنا ان وسائل الاعلام هي صانعة الراي العام في جميع الدول والهدف الاسمى لوسائل الاعلام الاسلامية ترشيد هذه السياسات وجمعها على المبادىء والاصول والكليات التي تخدم قضايا العالم الاسلامي في كل مكان.

وبيّن قاضي ان سبل تحقيق التعايش السلمي يكون بتغليب المصالح العليا للمسلمين على المصالح الشخصية والاقليمية والعرقية والنظر الى الجوامع والكليات الكبرى لهذه الشريعة الاسلامية.

واكد ان المسلمين مطالبين بالتعاون في اطار المباديء العليا للاسلام وفي اطار المقاصد الكبرى التي جاءت بها الشريعة فيصبح هدفا واحدا وينصر بعضهم بعضا ولايسمح احدا بان يعتدي غيرهم عليهم.

وعقد المؤتمر الدولي الاول للقدرات الاستراتيجية لتعاليم الاسلام في تحقيق التعايش السلمي يوم امس الاربعاء في جامعة طهران بمشاركة عدد كبير من العلماء والاكاديميين الدوليين.

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