هنية: موحدون في وجه صفقة القرن واسرائيل عدونا المركزي

وأضاف في تصريح لمراسلنا :" نحن لسنا ضد تقديم مساعدات ورفع هذا الظلم عن شعبنا الفلسطيني وانهاء الحصار المفروض على قطاع غزة بس يجب أن يكون هذا غير مشروع وغير مسيس ومش على حساب قضيتنا وحساب القدس وحق العودة ومش على حساب الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس مش على حساب كرامة الشعب الفلسطيني مش على حساب دماءنا وشهدائنا ".

وأكد ان الشعب الفلسطيني له أكثر من مائة عام شعب يقاوم ويتفض ويقوم بثورة وراء ثورة وعمليات في العمق الاسرائيلي في الضفة الغربية وفي داخل قطاع غزة قبل أن يتحرر مسنودا بمقاومة عربية في جنوب لبنان والمقاومة الاسلامية مسنودة بشعب عربي اسلامي اصيل .

وأكد بأن محاولات الولايات المتحدة الامريكية لاعادة الترتيب بما يسمى مصروفة الاعداء وتنصيب الجمهورية الاسلامية في ايران عدو لشعوبنا ولدولنا محاولات فاشلة لن تنجح اطلاقا وستبقى اسرائيل هي العدو المركزي للأمة العربية وعمقنا العربي والاسلامي ولن نتخلى عنه ان شاء الله .

واعتبر ان مشاركة الكل الفلسطيني اليوم جيد وممتاز ويؤكد على أن الشعب الفلسطيني موحد في وجه صفقة القرن وفي وجه هذه المؤتمرات التي تطبع مع العدو الصهيوني.

وأضاف :" انا خجول جدا من بعض التصريحات والمواقف التي تصدر من بعض ابناء النظم السياسية التي تريد ان تمرر اسرائيل كما انها واحة الديمقراطية وانها واحة السلام هذا كيان مغتصب لارض فلسطين ولأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين قتلوا اولادنا ونساءنا وارتكبوا المجازر منذ دير ياسين ونحالين وقادة ومجازر الضفة وغزة هذا عدو لئيم يجب الا يكون له مقام في داخل الوطن العربي والاسلامي" .

انتهي**387**1110