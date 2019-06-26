حاكم البنك المركزي : صادرات النفط الإيراني في طور النمو

وفي تصريح له على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، اضاف همتي، أن أميركا كرست جلّ طاقاتها لتقويض الاقتصاد الايراني لكن الجمهورية الاسلامية تمكنت من اجتياز الحظر بصمود كبير.

وتابع : ان سوق العملات الصعبة لم يتأثر بالحظر ولم نشهد تأرجحا في هذه السوق.

و حول تفعيل الآلية الاوروبية المالية للتعامل مع ايران (إينستكس) اوضح همتي : اوروبا ادعت بانها ستنفذ هذه الآلية دون ان نشاهد تطبيقا عمليا لذلك.

وقال محافظ البنك المركزي الايراني : عندما لاتكون لدينا صادرات إلى اوروبا فلن يكون هناك استيراد ايضا، حيث لا يتم السماح لنا بالتصدير إلى اوروبا؛ مؤكدا على ضرورة تاسيس خط ائتمان لايران، "حينها تفعيل اينستكس لن يستغرق اكثر من اسبوع واحد".

انتهي**2054/ ح ع **