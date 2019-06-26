٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٧:٥٤
Journalist: 1864
رمز الخبر 83371357
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حاكم البنك المركزي : صادرات النفط الإيراني في طور النمو

حاكم البنك المركزي : صادرات النفط الإيراني في طور النمو

طهران/27 حزيران/يونيو/ارنا- اكد حاكم البنك المركزي الايراني "عبد الناصر همتي" انه على الرغم من ادعاء الولايات المتحدة الامريكية حول "تصفير مبيعات النفط الإيراني"، فان صادرات الخام تشهد نموا اليوم.

وفي تصريح له على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، اضاف همتي، أن أميركا كرست جلّ طاقاتها لتقويض الاقتصاد الايراني لكن الجمهورية الاسلامية تمكنت من اجتياز الحظر بصمود كبير.

وتابع : ان سوق العملات الصعبة لم يتأثر بالحظر ولم نشهد تأرجحا في هذه السوق.

و حول تفعيل الآلية الاوروبية المالية للتعامل مع ايران (إينستكس) اوضح همتي : اوروبا ادعت بانها ستنفذ هذه الآلية دون ان نشاهد تطبيقا عمليا لذلك.

وقال محافظ البنك المركزي الايراني : عندما لاتكون لدينا صادرات إلى اوروبا فلن يكون هناك استيراد ايضا، حيث لا يتم السماح لنا بالتصدير إلى اوروبا؛ مؤكدا على ضرورة تاسيس خط ائتمان لايران، "حينها تفعيل اينستكس لن يستغرق اكثر من اسبوع واحد".

انتهي**2054/ ح ع **

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