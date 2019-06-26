إيران مستعدة للتعاون مع الدول من أجل تحقيق الأمن والسلام في آسيا

وخلال الإجتماع الإفتتاحي للجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية في إتحاد البرلمانات الآسيوية (APA) بمحافظة اصفهان (وسط البلاد) اليوم الأربعاء أضاف بزشكيان، انه بالنظر الى التطورات الراهنة، يتم متابعة دور البرلمانات الآسيوية بصورة جادة عبر تعزيز التفاعلات البرلمانية بين الدول الأعضاء بوصفها بلورة صوت الشعوب الآسيوية.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإسلامي، ان مأسسة البرلمان الآسيوي بوصفه البرلمان الإقليمي الأوسع نطاقا في العالم، تشكل عملية طويلة ومعقدة بالنظر الى الظروف الراهنة في آسيا؛ مؤكدا ضرورة إزالة التحديات العديدة الموجودة أمام تحقيق هذا المنشود.

وأضاف، ان واحدة من العقبات والتحديات التي تحول دون الرقي بالتعاون في مختلف المجالات الدولية، هي الأحادية والإجراءات القسرية لبعض الدول الخاصة في إتخاذ سياسات الحظر الجائرة وإحتضان بعض بعض القوى العالمية للإرهاب في السر والعلن وتوظيف هذه الظاهرة في سبيل المساس بالأمن في البلدان ومختلف المناطق.

وصرح بزشكيان، ان الإعتداء الأخير على الطائرة الأميركية المسيرة على المجال الجوي للبلاد، كان نموذجا لهذه السياسات مما واجه رد فعل مناسب من قبل الجمهورية الإسلامية.

كما أكد بزشكيان، ان تعقيد القضايا الداخلية لبعض البلدان وتشابكها مع القضايا الخارجية والدولية وكذلك التطورات الطارئة على صعيد الساحة الدولية تؤكد أهمية دور البرلمانات في صنع القرار على صعيد الساحة السياسية والقضايا الدولية وإضافة الى ذلك، نشهد مسارا متناميا في مجال الدبلوماسية البرلمانية ودورها في مختلف القضايا لا سيما الشؤون السياسية.

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