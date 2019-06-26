الحظر الاخير ضد قادة الحرس الثوري مؤشر على احباط امريكا امام الاقتدار الايراني

واشار اللواء سلامي، في تصريح له اليوم الاربعاء، الى الاجراء البطولي لقوات سلاح الجو – فضائية للحرس الثوري في اسقاط طائرة التجسس من دون طيار التابعة لكيان الولايات المتحدة الامريكية الارهابي قبالة المياه الاقليمية الايرانية والقرارات المنفعلة التي صدرت عن المسؤولين في البيت الابيض، حيث الحظر الجديد الذي شمل عددا من قادة الحرس.

و وصف القائد العام للحرس الثوري هذا الحظر بانه ناجم عن ذروة العجز والاحباط والغضب حيال قوة ايران الاسلامية وعظمتها.

واذ هنأ قادة الحرس الذين شملهم الحظر الامريكي الجديد، اكد اللواء سلامي على ان ذلك هو بمثابة اجراء منفعل على خلفية اسقاط طائرة التجسس الاميركية المتطورة للغاية بواسطة سلاح الدفاع الجوي للحرس، ومن الطبيعي بعد الضربة القاصمة التي تلقاها هؤلاء من ابناء الشعب الايراني لدى القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري وانهيار الهيمنة الاميركية الخاوية من جديد، ان يلجأوا الى اجراءات بعيدة عن الحكمة والمنطق عند الراي العام.

يتبع ...** ح ع