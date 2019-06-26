إتحاد البرلمانات الآسيوية يلعب دورا هاما في مواجهة العقوبات الأمريكية

و اضاف ايمليانوف اليوم الاربعاء في حديث مع مراسل "ارنا" علي هامش اجتماع اللجنة السياسية في إتحاد البرلمانات الآسيوية الذي انعقد في فندق كوثر بمدينه اصفهان (وسط البلاد) اضاف بان الهدف الرئيس للبرلمان الروسي من المشاركة في هذا الاجتماع، هو دراسة و معالجة التحديات المشتركة التي نواجهها مع بلداننا الصديقة والمتحالفة.

و تابع: المشاركون في هذا الاتحاد هم انهم أصدقاء روسيا ولدينا العديد من الهوامش الهامة مالهم.

و صرح ايمليانوف بانه يجب علينا استخدام قدرة إتحاد البرلمانات الآسيوية لمواجهه الضغوط التي فرضتها الولايات المتحدة على بلدان مثل إيران وروسيا وتركيا.

و اضاف: ان الدول الاعضاء في إتحاد البرلمانات الآسيوية تواجه الأحادية و العقوبات.

علما، ان بدا اجتماع اللجنة السياسية للجمعية الآسيوية يوم الأربعاء اعماله بحضور ممثلين من 20 دولة في فندق كوثر بأصفهان/أ م د

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