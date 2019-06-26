إيران حققت الإكتفاء الذاتي في إنتاج أنواع أجهزة الطرد المركزي 

وفي تصريح لمراسل إرنا أضاف زارعان اليوم الأربعاء، ان إيران كانت يوما ما تصنع الأجهزة الضرورية لها عبر الهندسة العكسية، لكنها اليوم أصبحت قادرة على تصدير صناعاتها الوطنية.

وأعلن ان واحد من هذه الأجهزة قيد الإنتاج، هو جهاز الطرد المركزي للمواد السائلة.

وتابع، ان إيران تمكنت من توطين دورة الوقود النووي وتحقيق الإستقلال جراء العداء الممارس ضدها من قبل قوى الغطرسة.

وأعلن زارعان انه تم لحد الآن، تصميم أنواع المنظومات الإشعاعية التي تستخدم في المجالات الطبية والصحية والصناعية والزراعية في كل من مدن شهركرد وبُناب وطهران وقزوين ويزد؛ مضيفا ان المنظومة الخامسة باتت قيد التصميم.

وقال، انما أهم من ذلك، هو إنتاج أنواع العقاقير المشعة في البلاد، حيث يتمتع حاليا ما يزيد عن مليون من المرضى بمختلف الأساليب الطبية التشخيصية والعلاجية بالإستفادة من هذه العقاقير في 196 مركزا للطب النووي في مختلف أرجاء البلاد.

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