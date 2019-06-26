روسيا : ايران ليست وحيدة امام امريكا

واضاف كابولوف اليوم الاربعاء في تصريح للمراسلين : لقد اعلننا عن تضامننا مع الايرانيين، لكن فيما اذا حدث اجراء متهور ضد ايران، بالتالي ستقع المسؤولية على بوتين لكي يعلن عن موقف روسيا؛ مؤكدا ان بلاده ستعلن عن موقفها قطعا.

وتابع هذا المسؤول الروسي : نحن نعلم جميعا بوجود ائتلاف ضد ايران ونعتقد بان امريكا لديها سياسة مخربة في هذا الخصوص.

وفيما نوّه بقدرات ايران العسكرية وامكانية الرد القاصم لديها، قال مندوب الرئيس الروسي الى افغانستان : ان المسؤولين الحاليين في واشنطن ورغم العقود من المواجهة ضد ايران لم يتعرفوا على المجتمع الايراني بعد، او ان لديهم فهم سيئ دون ان يعلموا بان تضحيات الايرانيين تفوق بكثير مستوى التضحيات عند الامريكيين.

وتابع قائلا : ان الايرانيين مستعدون في سبيل الدفاع عن استقلالهم ومصالحهم، ان يتحملوا انواع الضغوط، لكن الامريكيين ليسوا قادرين على احتمال الاضرار؛ هذا بالاضافة الى قوة الصمود لدى الايرانيين التي تمكنهم من مواجهة اي هجوم من جانب امريكا.

وردا على سؤال المراسلين حول الاتهامات التي تنسبها امريكا الى ايران فيما يخص "الضلوع باستهداف ناقلة النفط"، قال كابولوف : ليست هناك اي وثيقة تثبت تورط ايران في هذا الحادث ونحن سبق ان اعلنا للجانب الامريكي بان يزوّدنا بالمستندات التي بحوزته في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع