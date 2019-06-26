رئيسة إتحاد البرلمانات الآسيوية تدعو الی اتخاذ خطوات جادة بشان الهجرة

وخلال الإجتماع الإفتتاحي للجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية في إتحاد البرلمانات الآسيوية (APA) بمحافظة اصفهان (وسط البلاد) اليوم الأربعاء أضافت السيدة اردوغان : نحن بعيدون عن السلام والاستقرار في المنطقة لذلك نحتاج إلى العمل سويًا في سوريا وفلسطين واليمن للتغلب على معاناة الناس وآلامهم.

من جهة اخرى، اشارت رئيسة اتحاد البرلمانات الاسيوية والتي تراس الوفد التركي الى اجتماع اللجنة السياسية للاتحاد في مدينة اصفهان، اشارت الى العلاقات الايرانية والتركية؛ مؤكدة انها تعتمد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام معايير حسن الجوار.

و تابعت : إيران وتركيا تربط بينهما اواصر اقتصادية عديدة وبما يسمح لنا تحقيق اهدافنا المنشودة.

وفي معرض الاشارة الى الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 5+1، اكدت السيدة اردوغان على دعم تركيا لهذا الاتفاق.

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