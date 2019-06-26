ايران وروسيا تجمعها علاقات متنامية دون وجود بلد ثالث

واضاف سنائي اليوم الاربعاء في تصريح له خلال الجولة الثالثة من المباحثات التخصصية بين ايران وروسيا في "نادي فالداي السياسي" بموسكو، قائلا : ان رئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف، في تصريح له خلال العام 2015، العلاقات بين طهران وموسكو بانها ايجابية وعليه فقد انكشفت للجميع اليوم مساعي امريكا والدول التي لا ترغب في تنمية العلاقات القائمة بين البلدين.

واكد السفير الايراني في موسكو على وجود علاقات ستراتييجة بين ايران وروسيا؛ مردفا ان البلدين لديهما رؤية مشتركة حيال الكثير من القضايا الاقليمية والدولية.

وتابع : لدى طهران وموسكو قضايا ذات اهتمام مشترك عديدة بما في ذلك سوريا والشرق الاوسط والسياسات الامريكية الاحادية، وقضية الدفاع عن حقوق الانسان والقضايا في افغانستان وتوسع الحلف الاطلسي باتجاه الشرق، والاستقرار في اسيا الوسطى ومكافحة الارهاب والتطرف والتعاون في مجال الانترنت والفضاء الافتراضي والتعاون الاعلامي.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اعلن عن اجتماع ثلاثي مرتقب لمناقشة ممر الشمال – جنوب؛ فضلا عن المباحثات الثنائية على مختلف المستويات وفيما يخص قضايا عديدة بين طهران وموسكو.

علما ان الجولة الثالثة من المباحثات التخصصية الروسية الايرانية بدأت اليوم الاربعاء بحضور مساعد وزير الخارجية الايراني سيد كاظم سجاد بور، وسفير الجمهورية الاسلامية لدى روسيا مهدي سنائي، ومبعوث الرئيس الروسي الى افغانستان ضمير كابولوف، وجمع من الشخصيات والخبراء السياسيين الروس.

انتهى ** ح ع