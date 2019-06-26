تخت روانجي : الوعود الاوروبية المتكررة لم تفض الى نتائج ملموسة

واضاف تخت روانجي في كلمته خلال اجتماع مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء، قائلا : ان الاتفاق النووي يتكوّن من ركيزتين اساسيتين هما "التعهدات النووية الايرانية" و"التزامات الاطراف الاخرى في الاتفاق النووي حول ضمان مصالح ايران الاقتصادية".

وتابع : ان الوكالة الدولية للطاقة النووية، وفي اطار مسؤوليتها لمراقبة تنفيذ التعهدات النووية من جانب ايران، اعلنت في 15 تقريرا متتاليا لحد الان عن التزام ايران التام بالتعهدات النووية؛ وبما يشير الى ان الرّكن الاول للاتفاق النووي دخل حيّز التنفيذ بشكل تام و وفقا لأعلى المعايير.

وتساءل مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة بالقول : ماذا بشأن الركن الثاني؟ وهل تحقق تنفيذه؟؛ مبينا ان هذا الركن يتضمن التزامين مكملين وهما "ازالة الحظر" و"تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية الطبيعية مع ايران".

يتبع ... ** ح ع