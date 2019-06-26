عراقجي: ايران ستقف امام اجراءات اميركا المتغطرسة

جاء ذلك خلال اجتماع عراقجي في طهران اليوم الاربعاء مع وكيل وزارة الخارجية العراقية نزار الخير الله في اطار اللجنة السياسية المشتركة بين البلدين حيث جرى البحث حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك واكدا على ضرورة المشاورات المستمرة في الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وفي الاجتماع وجّه مساعد الخارجية الايرانية الشكر والتقدير للعراق لمواقفه الواضحة والبناءة في دعم مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار عراقجي الى الحرب الاقتصادية الاميركية ضد ايران ، واعتبر اجراءات اميركا بانها المصدر الاساس للتوترات الاقليمية واضاف، ان ايران ستقف امام الاجراءات المتغطرسة.

انتهى ** 2342