٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠
رقم الصحفي: 1964
رمز الخبر 83371855
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كتائب حزب الله تتوعد برد مضاعف على الهجوم الاميركي السيبراني

كتائب حزب الله تتوعد برد مضاعف على الهجوم الاميركي السيبراني

بغداد/27حزيران/يونيو/ارنا-توعدت المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله، مساء الاربعاء، واشنطن بـ"الرد المضاعف" على الهجوم الاميركي السيبراني الاخير على المقاومة الاسلامية فيما أكدت "فلننتظر ونشاهد الفرق بين ارادة المستضعفين وعجز المستكبرين" .

وقال المتحدث العسكري لكتائب حزب الله، جعفر الحسيني في تصريح متلفز، ان "جرائم نظام ال سلول (آل سعود) تسببت بدمار في العديد من دول المنطقة"، لافتا الى ان "واشنطن توفر الحماية الى محمد بن سلمان من خلال الاموال التي تقدمها السعودية لاميركا".

واضاف الحسيني، "يتطلب من العراق الرد على اعمال ال سلول الاجرامية في البلاد".

وفيما يتعلق بالمزاعم الاميركية حول الهجوم السيبراني الاخير على المقاومة الاسلامية أكد الحسيني "سنرد على الهجوم الاميركي السيبراني قريبا بشكل مضاعف".

وفي ذات السياق، أكدت ‏استخبارات كتائب حزب الله في العراق خلال بيان مقتضب الاربعاء، ان "هجوم الامريكان السيبراني المفترض لم يحقق اهدافه، وسنرد عليه قريباً بشكل مضاعف، ورسالتنا لهم: فلننتظر ونشاهد الفرق بين ارادة المستضعفين وعجز المستكبرين".

وكانت شبكة CNN الامريكية نقلت عن مسؤولين اميركيين بأن واشنطن نفذت عملية هجوم سيبراني على كتائب حزب الله ، فيما اعلنت المقاومة الاسلامية بان الهجوم السيبراني المفترض لم يحقق اهدافه .

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