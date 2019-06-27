الشيخ حمودي يحيي مواقف الشعوب العربية والاسلامية لرفضها صفقة ترامب

وقال الشبخ حمودي في تغريدة له على حسابه في (تويتر)، "لقد أكدت مرة اخرى، رغم مرور السنين وعظم التحديات والمآسي، أن فلسطين في قلب كل عربي ومسلم، وهي جزء من الهوية، ونذكرها كلما توجهنا لقبلتنا مكة.. فالقدس قبلتنا الاولى..

واضاف الشيخ حمودي "نشكر (كوشنير) الذي اعاد الحماس، وعزز الاعتزاز، واكد أن لا بديل عن فلسطين والقدس بصفقة القرن البائسة".

وشهدت العاصمة البحرينية المنامة مؤتمرا تآمريا بدعم امريكي ومشاركة الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية وعلى راسها النظام السعودي من اجل التطبيع مع الكيان الصهيوني والقضاء على القضية الفلسطينية من خلال ماتسمى "صفقة القرن".

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