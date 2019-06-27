طهران تهنئ بنجاح انتخابات الرئاسة الموريتانية

واعرب موسوي عن امله بان تشهد موريتانيا في المرحلة القادمة المزيد من النمو والازدهار، وتعميق العلاقات الثنائية بينها وبين الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقد أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات بموريتانيا فوز مرشح الأغلبية الحاكمة محمد ولد الغزواني بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، حيث حصل على اكثر من 52% من أصوات الناخبين.

وفي مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد فال ولد بلال إن المرشح محمد ولد الغزواني حصل على نسبة 52.01% من أصوات الناخبين الموريتانيين.

وحلّ خلف ولد الغزواني، بيرام ولد الداه اعبيد بحصوله 18.58% من الأصوات، وجاء في المركز الثالث رئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد بوبكر، بحصوله على 17.58% من الأصوات، أمّا في المرتبة الرابعة فحلّ كان حميدو بابا بإجمالي 8.71%، في حين حصل محمد ولد مولود على 2.44% من الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 62.66% من الناخبين، البالغ عددهم الإجمالي 1.5 مليون ناخب.

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