كباب "كلبايكان" ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي

وقال قانوني اليوم الخميس لوكالة ارنا ان ملف كباب مدينة كابايكان التابعة لمحافظة اصفهان تم تقديمه للتسجيل في قائمة التراث الثقافي غيرالمادي للبلاد منذ اكثر من عام وخلال مراسم اقيمت في اردبيل تم تسجيله باسم هذه المدينة.

ويعتبر كباب كلبايكان من الاكلات الشعبية المعروفة في ايران ويتم تحضيره من لحم ضلع الخروف مع الدهن المفروم بشكل ناعم ويضاف اليه الملح والفلفل أسود والزعفران والبصل ويتم شويه على الفحم.

وتقع مدينة كلبايكان على بعد ۱۸۰ كيلومتر شمال غرب اصفهان وتمتاز باثارها الثقافية حيث تم تسجيل ۲۶ اثرا للمدينة ضمن قائمة التراث الثقافي .

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