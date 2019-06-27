افغانستان تصدّر منتجاتها عبر ميناء جابهار الايراني

واضاف بهرامی خلال اجتماع لنشطاء الاقتصاد في جابهار ان الفرص الاستثمارية والمزايا التجارية والاقتصادية لمنطقة جابهار الحرة جعلت منها مكانا شيقا للتجار والمستثمرين الافغان للتواجد فيها اكثر فاكثر، معربا عن سعادته لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين .

وقال ايضا: من مزايا جابهار المهمة هي استثنائها من الحظر المفروض على ترانزيت البضائع من افغانستان الى دول العالم وكذلك حركة الملاحة التجارية المنتظمة فيها من موانئ الخليج الفارسي .

واشار الى تصدير شحنة من الفواكه الطازجة والمجففة المنتجة في افغانستان عبر ميناء جابهار الى دول العالم وقال ان الميناء فرصة للتجار الافغان لمزاولة نشاطاتهم التجارية عبره وذلك لقربه وموقعه الاستراتيجي.

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