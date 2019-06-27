٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١١
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83372181
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المرجع نوري همداني:بتنمية ثقافة الجهاد والشهادة نستطيع مجابهة العدو

المرجع نوري همداني:بتنمية ثقافة الجهاد والشهادة نستطيع مجابهة العدو

قم / ۲۷ حزيران / يونيو/ ارنا- قال المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني: اننا نستطيع مجابهة العدو ودحره والانتصار عليه بتنمية ثقافة الشهادة والجهاد والايثار.

واضاف آية الله نوري همداني اليوم الخميس خلال لقائه مجموعة من النشطاء في المجالات الثقافية والجهادية : ان امثال ترامب والصهاينة لايمكن التكلم معهم بلغة جميلة ولسان طيب بل يجب التكلم معهم بلغة السيف و هي الوحيدة المجدية معهم.

واشار الى اجتماع صفقة القرن في البحرين وقال ان الكيان الصهيوني الغاصب وعن طريق صفقة القرن سيستولي على نصف الاراضي الفلسطينية والنصف الاخر سيكون للفلسطينين، مؤكدا على انه طالما الكيان الصهيوني الغاصب تلك الغدة السرطانية موجودة فانه من دون ادنى شك لن تشهد المنطقة الامن والاستقرار فكما قال الامام الخميني (رحمه الله) ان الكيان الصهيوني هو مقر الاستكبار العالمي الذي يجب القضاء عليه.

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