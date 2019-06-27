المرجع نوري همداني:بتنمية ثقافة الجهاد والشهادة نستطيع مجابهة العدو

واضاف آية الله نوري همداني اليوم الخميس خلال لقائه مجموعة من النشطاء في المجالات الثقافية والجهادية : ان امثال ترامب والصهاينة لايمكن التكلم معهم بلغة جميلة ولسان طيب بل يجب التكلم معهم بلغة السيف و هي الوحيدة المجدية معهم.

واشار الى اجتماع صفقة القرن في البحرين وقال ان الكيان الصهيوني الغاصب وعن طريق صفقة القرن سيستولي على نصف الاراضي الفلسطينية والنصف الاخر سيكون للفلسطينين، مؤكدا على انه طالما الكيان الصهيوني الغاصب تلك الغدة السرطانية موجودة فانه من دون ادنى شك لن تشهد المنطقة الامن والاستقرار فكما قال الامام الخميني (رحمه الله) ان الكيان الصهيوني هو مقر الاستكبار العالمي الذي يجب القضاء عليه.

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