موسوي :لدول الجوار دور محوري في تنفيذ استراتيجة المقاومة النشطة

واضاف موسوي اليوم الاحد خلال لقائه امام جمعة ارومية في محافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب): ان احدى اهم خصائص هذه الاستراتيجية هي الاقتصاد المقاوم في اطار الاعتماد على القدرات المحلية والتاكيد على العلاقات مع دول الجوار، مبينا ان ايران وراء تنمية العلاقات مع الجوار اكثر فاكثر.

وقال ايضا: ان محافظة اذربايجان الغربية وبسبب جوارها مع ثلاثة دول تلعب دورا مهما في تنفيذ وتنمية هذه الاستراتيجية.

واردف موسوي ان الخطوط العريضة الاخرى في هذا الاطار هي التاكيد على اللحمة والاتحاد وتنميتها في البلاد لمواجهة مساعي الاعداء في بث التفرقة ، موضحا ان جميع المسؤلين والشعب متفقون على ان السبيل لمواجة مطالب العدو الخبيثة ومقاومتها تكمن في الوحدة والاتحاد واللحمة بين الجميع.

ویزور موسوی محافظة اذربایجان الغربیة للمشارکة فی مراسم الذکرى الثانیة والثلاثین لقصف مدینة سردشت بالاسلحة الکیماویة على ید قوات البعث الصدامي.

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