آية الله خاتمي: حظر قائد الثورة هو حظر الشعب الايراني بأجمعه

واضاف خاتمي الذي كان يتحدث في مراسم تخليد شهداء مدينة يزد: ان امريكا منذ اربعين عاما وهي تمارس شتى انواع الضغوط ضد الشعب الايراني ولكن كان مصير جميعها الفشل والخبية لحكام الادارة الامريكية.

وقال ايضا ان الحظر والتهديد لم ولن يؤثر على صمود وارادة الشعب والمسؤولين ضد امريكا والاستكبار العالمي بل سببا لايجاد الاتحاد واللحمة بينهم اكثر فاكثر والخيبة والفضيحة للاعداء .

واشار عضو مجلس خبراء القيادة الى اسقاط الطائرة الامريكية المسيرة وقال هذا هو القليل من قدراتنا الدفاعية واستعداداتنا العسكرية والصاروخية في الدفاع عن الثورة الاسلامية، مبينا ان الجميع على اتم الاستعداد للتضحية للدفاع عن اراضيه ومواجهة المؤمرات .

واضاف خاتمي ان اي اعتداء على الثورة الاسلامية سيواجه برد قاطع وقوي من الشعب والقوات المسلحة لان ايران الاسلامية ببركة الاسلام وولاية الفقيه على اتم الاستعداد لهزيمة الاعداء والاستكبار العالمي في جميع المجالات.

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