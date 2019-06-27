وقال آية الله رئيسي في كلمته بمراسم تشييع رفات ۱۵۰ من شهداء الحرب التي فرضها نظام صدام على ايران في الفترة ۱۹۸۰-۱۹۸۸، إن شهداءنا عرفوا ما هو ضروري للمجتمع والوطن وشخصوا المخاطر وقارعوا العدو ووضعوا كل ما لديهم على أكفهم فعلمونا كيف نقارع الاعداء مشددا بالقول : العدو يريد لكنه لا يستطيع ، بينما نحن اردنا واستطعنا . رفعتنا اليوم هي بفضل جبهة المقاومة .

واشار رئيس السلطة القضائية الى ان الشهداء قدموا ارواحهم رخيصة من اجل الدفاع عن عزة ايران وسيادتها ، وخطوا خطواتهم في سبيل الله وكانوا رمز الاخلاص والوفاء، ولبوا نداء ولي الأمر في تجارة لن تبور .

وأضاف، لقد تعلمنا من شهدائنا درس الصمود والمقاومة وما حصل عليه الشعب الايراني اليوم من عزة واقتدار وفخر تحقق بفضل الصمود والمقاومة وليس في ظل استراتيجية التفاوض والاستسلام.

وتابع آية الله رئيسي، عندما نتبنى نهج الصمود فإن العدو سيتراجع، مشيدا باليد التي أطلقت الصاروخ على الطائرة المسيرة الاميركية المتطورة جدا في الاجواء الايراني وأسقطتها .

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