سفير ايران في الصين: لن تحدث حرب بين ايران وامريكا

واضاف كشاورز زاده اليوم الخميس في حوار مع صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية نحن غير راغبون في مواجه عسكرية مع امريكا ولكن اذا اقدمت واشنطن على ذلك فأن ايران ستتصدى لها .

وفيما يتعلق بسؤال حول اسقاط الطائرة الامريكية المسيرة وان الرئيس ترامب اصدر اوامره بالهجوم ولكنه تراجع عن ذلك في اللحظات الاخيرة لاحتمال سقوط اكثر من ۱۵۰ قتيل قال كشاورز زاده: ان هكذا كلام غير صحيح وهو لتضليل الرأى العام ، مبينا ان امريكا كانت السبب وراء سقوط الكثير من الضحايا ليس في ايران فحسب بل في جميع الشرق الاوسط.

واكد سفير ايران لدى بكين ان امريكا لا تعير اهمية للضحايا البشرية بل الغت الهجوم بسبب يتعلق بنوعية الرد الايراني، قائلا: اذا بدأت امريكا بحرب فأن تبعاتها ستكون كبيرة بالنسبة لها على المدى البعيد لذا فهي لاترغب في مواجهة عسكرية مع ايران بل تسعى لممارسة الضغوط الاقتصادية ضدها.

واضاف كشاورز زاده: ان امريكا وقبل عدة ايام اعلنت عن مفاوضات مع ايران بدون شروط مسبقة ولكنها بصدد فرض حظر جديد عليها، مشيرا الى خروج امريكا من الاتفاق النووي واعادة قواتها الى المنطقة حيث ان كل ذلك يبين انها بصدد وضع شروط كثيرة للمفاوضات.

واكد سفير الجمهورية الاسلامية في الصين انه ولطالما لم ترجع الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي وتلتزم بتعداتها فأن اية مفاوضات لن تحدث .

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