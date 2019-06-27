انعقاد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة لاوراسيا في طهران

وقال اردكانيان ان اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة لاوراسيا في طهران ستكون برئاسة مساعد رئيس وزراء ارمينيا.

واضاف تضم منظمة دول اوراسيا كل من روسيا وكازاخستان وارمينيا وبيلاروسيا كاعضاء مؤسسين، مبينا ان مجلس الشورى الاسلامي وافق اخيرا على انضمام ايران للمنظمة وفي حال موافقة مجلس تشخيص مصلحة النظام ستنضم ايران وبشكل نهائي الى المنظمة.

واكد وزير الطاقة الايراني ان عضوية ايران في منظمة اوراسيا الاقتصادية ستكون فرصة مناسبة للصناعيين و النشطاء في مجال الاقتصاد للدخول الى اسواق الدول الاعضاء .

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