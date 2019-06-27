٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٨:٤٥
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83372780
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بلجيكا تطمح لتطوير علاقات شاملة مع إيران

بلجيكا تطمح لتطوير علاقات شاملة مع إيران

قزوين/ ۲۷ حزيران / يونيو/ ارنا- اعلنت سفیرة بلجيكا لدى طهران "فرونيك بتي" عن رغبة بلادها تنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في جميع المجالات ومنها العلمية والثقافية والاقتصادية.

 وفي زيارة لها لمحافظة قزوين (غرب طهران) للاطلاع على مقوماتها الاقتصادية والثقافية والسياحية قالت بتي خلال لقائها اليوم الخميس بمحافظ قزوين ان ايران بلد عريق بتاريخها وثقافتها الغنية وان من دواعي السرور ان يتم التعاون بين المركز الصناعية والعلمية والسياحية في ايران ونظرائها في بلجيكا.

من جانبه قال محافظ قزوین " عبد المجید زاهدي " ان محافظة قزوين تمتك الكثير من المقومات الاقتصادية وتعتبر من المحافظات الصناعية في ايران، مرحبا بالتعاون مع بلجيكا في جميع المجالات ومنها الصناعية والثقافية والسياحية.

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