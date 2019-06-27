بلجيكا تطمح لتطوير علاقات شاملة مع إيران

وفي زيارة لها لمحافظة قزوين (غرب طهران) للاطلاع على مقوماتها الاقتصادية والثقافية والسياحية قالت بتي خلال لقائها اليوم الخميس بمحافظ قزوين ان ايران بلد عريق بتاريخها وثقافتها الغنية وان من دواعي السرور ان يتم التعاون بين المركز الصناعية والعلمية والسياحية في ايران ونظرائها في بلجيكا.

من جانبه قال محافظ قزوین " عبد المجید زاهدي " ان محافظة قزوين تمتك الكثير من المقومات الاقتصادية وتعتبر من المحافظات الصناعية في ايران، مرحبا بالتعاون مع بلجيكا في جميع المجالات ومنها الصناعية والثقافية والسياحية.

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