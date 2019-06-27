ظريف ردا على ترامب:المفاوضات والتهديد لا يلتقيان

وفي تغريدة له على موقع توتير اليوم الخميس واشار ظريف الى مفاهيم خاطئة لدى الرئيس الاميركي تهدد السلام، وقال ان الحظر ليس بديلا عن الحرب بل هو الحرب بعينه ، كما ان المحو الذي يهدد به ترامب ايران يساوي ابادة جماعية وجريمة حرب.

واكد ظريف ان الحرب القصيرة مع ايران مجرد وهم لان من يبداؤها ليس هو من ينهيها.

وختم وزير الخارجية الايراني بالقول ان المفاوضات والتهديد لا يلتقيان.

وكان ترامب قد زعم إن اي هجوم من إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة"، مضيفا "في بعض المناطق كاسحة تعني المحو" .

لكن المحللين صنفوا تهديد ترامب هذا الى جانب تهديداته الخاوية التي يطلقها بين حين واخر ضد الدول التي تعارض السياسات الامريكية لاسيما سمسار البيت الابيض.

انتهى *۱۰۴۹