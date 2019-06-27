قائد بحرية الحرس الثوري: سنرد بحزم على اي تهديد وعدوان

وفي تصريح له خلال لقائه مع ائمة الجمعة والجماعة في محافظة هرمزكان جنوب ايران، اعتبر الادميرال تنكسيري اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة المتطورة جدا من قبل الحرس الثوري ردا قاصما ودقيقا وشجاعا على المعتدين على امن البلاد وقال، ان هذا الرد الحازم اثبت بان القوات المسلحة الايرانية بيقظتها وذكائها وبالتوكل على الباري تعالى ، لها رصد استخباري دقيق تجاه تحركات الاعداء في المنطقة.

واضاف، اننا نامل بان ياخذ الاعداء العبرة من الحادث الاخير وان يدركوا هذه الحقيقة وهي اننا لا نجامل احدا في سياق الدفاع عن الاجواء الجوية والمياه الاقليمية والحدود البرية للبلاد ونرد بحزم على اي تهديد وعدوان.

وتابع الادميرال تنكسيري، اننا نشكر الباري تعالى لتوفيقه الذي منّ به على القوة البحرية للحرس الثوري التي تمكنت، اثر اسقاط الطائرة الاميركية من قبل الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، وفي ظروف صعبة جدا من العثور على حطامها وتثبيت وثيقة العدوان الاميركي هذا في التاريخ.

واعتبر قائد بحرية الحرس الثوري الوحدة والتضامن عاملا لتيئيس الشياطين خاصة اميركا واذنابها وقال، اننا وفي ظل هذه الوحدة صامدون امام الاعداء بقوة.

كما اعتبر تشكيل قوات التعبئة البحرية في القوة البحرية التابعة للحرس الثوري فرصة سانحة للاستفادة من الطاقات الشعبية لتحقيق المزيد من الوحدة بين الشيعة والسنة في المحافظات الساحلية والحدودية للبلاد.

انتهى ** 2342