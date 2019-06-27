دبلوماسي ايراني: ليسحب الاميركيون اسلحتهم من المنطقة لتشهد الامن والاستقرار

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم الخميس عن السبب في ان الاوروبيين يطرحون القضايا الاقليمية او قدرات ايران الصاروخية بدلا عن العمل بتعهداتهم قال تخت روانجي، ان التحركات الاقليمية ناجمة عن سياسات اميركا والدول الغربية ذاتها.

واضاف، ان ارسال الاسلحة واثارة التفرقة بين دول المنطقة لبيع المزيد من الاسلحة لها، هما السبب وراء الفوضى والتوتر في المنطقة وان توجيه الاتهام لايران هو مجرد كلام عبثي.

واعتبر سفير ومندوب ايران في الامم المتحدة سياسات اميركا التخريبية بانها تسبب التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة واضاف، ان افضل ما يمكن القيام به هو ايقاف اجراءات الغربيين الذين يعرّضون استقرار المنطقة للخطر، وليكفوا عن بيع الاسلحة للدولة التي تقصف الشعب اليمني يوميا ويتصدوا لها.

واكد تخت روانجي بانه عليهم العمل لعودة الامن والسلام الى المنطقة واضاف، انه على الاميركيين ان يسحبوا اسلحتهم من المنطقة كي تشهد الاستقرار ، ودون ذلك فان اطلاق المزاعم واتهام دولة ما لا يحل اي مشكلة.

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