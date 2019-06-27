٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٢٣:٢٢
رقم الصحفي: 1868
رمز الخبر 83373000
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عراقجي: اميركا تستخدم الدولار سلاحا ضد الحكومات المستقلة

عراقجي: اميركا تستخدم الدولار سلاحا ضد الحكومات المستقلة

لندن / 27 حزيران / يونيو / ارنا- صرح عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني، بان اميركا دخلت حربا اقتصادية ضد ايران وتستخدم الدولار سلاحا ضد الحكومات المستقلة.

جاء ذلك في كلمة القاها عراقجي اليوم الخميس خلال الندوة الدولية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا بعنوان "الاجراءات القسرية احادية الجانب وتداعياتها" من قبل المندوبين الدائمين للجمهورية الاسلامية الايرانية وكوبا وفنزويلا وبحضور دبلوماسيين وخبراء من منظمات دولية وباحثين واعلاميين.

وفي كلمته، اشار عراقجي الى اجراءات الحظر الاميركية الظالمة وغير القانونية وقال، ان اميركا دخلت في حرب اقتصادية مع ايران واضحت تستخدم الدولار سلاحا.

واضاف، انه يجب ان يتوقف سلوك اميركا المخرب وإرهابها الاقتصادي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال، ان اميركا بانتهاكها لقرار مجلس الامن الدولي وفرضها اجراءات حظر غير قانونية واحادية الجانب قد جعلت المنجز الدبلوماسي الوحيد في المنطقة على اعتاب الانهيار.

واكد عراقجي، انه على المجتمع العالمي الوقوف امام هذه العادة الخاطئة من جانب اميركا التي تستخدم قوة الدولار كسلاح ضد الحكومات المستقلة.

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