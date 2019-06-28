٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤
رقم الصحفي: 1964
رمز الخبر 83373070
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متظاهرون غاضبون يقتحمون السفارة البحرينية في بغداد ويرفعون العلم الفلسطيني فوقها

متظاهرون غاضبون يقتحمون السفارة البحرينية في بغداد ويرفعون العلم الفلسطيني فوقها

بغداد/28حزيران/يونيو/ارنا-أقتحم متظاهرون مبنى السفارة البحرينية في بغداد ، مساء الخميس، وقاموا بانزال العلم البحريني من على المبنى ورفعوا العلم الفلسطيني مكانه احتجاجا على "ورشة المنامة".

وقام المتظاهرون الغاضبون باقتحام مبنى السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد، ورفعوا العلم الفلسطيني فوقها بعد انزال العلم البحريني، مرددين شعارات تندد بالنظام البحريني والنظام السعودي وبحكام الانظمة العربية والاسلامية المشاركة في "ورشة المنامة".

وأنسحب المتظاهرون من مبنى السفارة البحرينية في بغداد بعد اقتحامها.

وانطلقت التظاهرة الحاشدة أمام مبنى السفارة البحرينية في بغداد، مساء الخميس، ورفع خلالها المتظاهرون لافتات تندد بـ"ورشة المنامة" وتعدها تصفية للقضية الفلسطينية.

وتواجه "ورشة المنامة" رفضا شديدا من قبل الشعوب العربية والإسلامية، ويشهد الشارع العربي والاسلامي ووسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في هذه البلدان معارضة شديدة وسخطا على النظامين البحريني والسعودي والانظمة العربية والاسلامية المشاركة في هذه "الورشة"، عادة المشاركة في هذه الورشة مؤامرة كبرى بحق الشعوب العربية والاسلامية، وتصفية للقضية الفلسطينية.

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