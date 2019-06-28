٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨
رقم الصحفي: 1868
رمز الخبر 83373128
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اجتماع ثلاثي بين ايران وروسيا والصين قبل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي

اجتماع ثلاثي بين ايران وروسيا والصين قبل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي

لندن / 28 حزيران /يونيو / ارنا- اجتمع مندوبو ايران وروسيا والصين في فيينا الخميس للبحث في التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي قبيل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة اليوم الجمعة.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وصف سفير ومندوب ايران الدائم في المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب ابادي، هذا الاجتماع بانه كان ايجابيا وبناء.

من جانبه اكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي بان صبر ايران الاستراتيجي قد نفد ولن تتحمل بعد الان التزاما احادي الجانب بالاتفاق النووي في حين لا يفي الاخرون بالتزاماتهم.

واشار عراقجي في تصريح له الخميس، الى ان الدول المتبقية في الاتفاق النووي لم تستطع التعويض عن خروج اميركا من الاتفاق النووي وقال، ان طهران وعلى مدى العام الماضي ابدت من نفسها التحمل والتامل والصبر الاستراتيجي ومنحت الفرصة الكافية للدول المتبقية في الاتفاق خاصة الدول الاوروبية لتعمل بالتزاماتها واوجدت الفرصة الكافية للدبلوماسية لكننا لم نحصل على النتيجة المرجوة.

انتهى ** 2342

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