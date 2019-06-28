تخت روانجي: الاوروبيون لم يستفيدوا من صبر ايران لتنفيذ التزاماتهم

وفي تصريح ادلى به الخميس قال تخت روانجي، انه بناء على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد نفذنا نحن التزاماتنا الا ان الطرف الاخر لم ينفذ التزاماته لاقرار التوازن المتوقع في الاتفاق.

واعتبر ان الاوروبيين "قد ارتكبوا في الحقيقة خرقا للاتفاق" واضاف، ان اطلاق التصريحات ليس مهما بالنسبة لنا لكن المهم هو ان تقوم الاطراف الاخرى بالتنفيذ الكامل والبناء للاتفاق وفقا لما تعهدت به.

واضاف، لقد صبرنا عاما ومنحنا الفرصة للاطراف الاخرى في الاتفاق لتنفيذ التزاماتها الا انها للاسف لم تستفد من هذه الفرصة لذا فاننا مضطرون للتحرك وفقا لما اعلن على اساس مرحلي.

انتهى ** 2342